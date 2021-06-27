محمد رمضان يتجول مع نمر ويطعمه في قصر الشيخة فاطمة بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورا جديدة التقطها في دولة الإمارات.

وظهر رمضان في الصور يتجول بصحبة نمر، وفي بعضها كان يقوم بإطعامه.

وعلق: "من قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم- حفظها الله- شقيقة سمو حاكم دبي الأمير محمد بن راشد- حفظه الله، ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه".



جدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا فيديو كليب "ثابت"، كما شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، تأليف ناصر عبدالرحمن، بطولة سمية الخشاب.