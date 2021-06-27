في 4 أيام.. إيرادات "مش أنا" تقترب من 6 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، مساء الأربعاء 23 يونيو، فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "ماما حامل"، "ثانية واحدة"، و"الشنطة".

وحقق الفيلم في يومه الرابع السبت 26 يونيو بدور العرض، إيراد بلغ مليون و225 ألفًا و122 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 5 ملايين و722 ألفًا و294 جنيها.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".