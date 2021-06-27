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وفاة والدة المطرب هشام نور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المطرب هشام نور عن وفاة والدته صباح اليوم الأحد، وذلك عبر صفحته في موقع فيسبوك.
هشام كشف عن الوفاة، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله وغفرانه امي الحبيبة عطيات عبدالحليم عاصم، أمي وأم المرحوم بإذن الله أخي ياسر شعبان ولله الأمر من قبل ومن بعد".

هشام كان في فبراير الماضي، طلب من أصدقائه الدعاء لوالدته التي تمر بأزمة صحية، دون أن يكشف تفاصيل حالتها، وكتب "اسألكم الدعاء لأمي، بإذن الله يستجيب رب العباد بدعائنا".

هشام نور يعد من أبرز مطربي التسعينات، وقدم العديد من الالبومات، ومنها "قلبك شجاع"، و"مش عارف"، و"فرحيني"، و"حبيبي غاب"، وشارك بالأداء الصوتي للنسخ العربية المدبلجة في أفلام الرسوم المتحركة، ومنها: الملك الأسد، وأحدب نوتردام.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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