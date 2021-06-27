نجل خالد النبوي يحذر من انتحال اسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذر الممثل الشاب نور، نجل الفنان خالد النبوي، من انتحال أحد الأشخاص لشخصيته.

ونشر نور النبوي عبر حسابه على “فيسبوك” رقم هاتف يرسل للبعض رسائل عبر تطبيق “واتساب” على أنه هو.

وكتب: “صاحب الرقم ده بيبعت للناس وبيتكلم معاهم على أساس إنه أنا.. لأي حد بيتبعتله من الرقم ده، ده مش رقمي ده حد منتحل اسمي”.

يشار إلى أن نور النبوي ظهر في رمضان 2021 في مسلسل “الاختيار 2” وهو أول عمل له، حيث قدم ور الشهيد أحمد شوشة، الذي استشهد في عملية الواحات الإرهابية.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.