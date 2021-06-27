في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان.. إلهام شاهين: لا أجيد التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنّانة إلهام شاهين إنها لا تجيد التمثيل لكونها إنسانة صادقة، وهذا بالطبع ينعكس على انفعالاتها وأحاسيسها.

وأضافت، خلال ندوة تكريمها من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، والتي أدارها الناقد الكبير كمال رمزي: “أنا مش بعرف أمثل لغاية دلوقتي، لأنني أعيش اللحظة، وفي تصوير مسلسل “سامحوني ماكنش قصدي”، مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ والكاتب يسري الجندي، جالي انهيار عصبي ودخلت المستشفى خمسة أيام، لأنني خلال التصوير أنسى إلهام شاهين وأعيش الشخصية التي أجسّدها”.

ولفتت إلى أنّها لا تحب كلمة تمثيل، فالفن بالنسبة إليها متعة، حيث تستمتع بحياة شخصيات مختلفة ومتنوعة بمشاكلها وأساليبها، وقالت: “تكون عندي طاقة في نسيان نفسي حتى أعيش شخصيات ولا أمثلها لأنني صادقة”.

وتابعت: “نحن امتداد لأجيال عظيمة، تعلّمنا على أيديهم، والسينما المصرية تتصدرها دائماً النساء اللاتي يعملن على النهوض بها، ومن أبرز هؤلاء بهيجة حافظ وعزيزة أمير وآسيا التي خسرت أموالها في إنتاج فيلم الناصر صلاح الدين”.

وحرص على حضور الندوة عدد كبير من النجوم منهم أحمد وفيق، المذيعة بوسي شلبي، والتونسية درة، التي أعربت عن تقديرها الفنانة إلهام شاهين، وقالت إنها جعلتها تحب التمثيل وتعشقه.

وأضافت: “كنت دائماً أتساءل وأنا أشاهدها تمثل: كيف أدّت هذه الشخصية؟”، وأكّدت أنّها تتميز بشخصية قوية، لا تستسلم، وهذا يتضح من خلال مواقفها، وأعربت عن فخرها بوجودها في السينما العربية والمصرية.

وكان قد تم تكريمها أول من أمس في حفل الافتتاح، حيث عبّرت عن حبها وسعادتها بذلك، خصوصاً أنه جاء من المهرجان الذي تعتبره ابنها الذي شاركت في ميلاده، وأعربت عن فخرها بما يقدمه كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري.

وكانت الإدارة قد قرّرت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديراً لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.ويعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة “أكت”.