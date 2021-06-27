من قتل أول “سوبرمان” على الإطلاق وما هي “اللعنة” المرتبطة بدور البطل الخارق الشهير؟

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: قد لا يكون جورج ريفز هو أول من يخطر في البال عندما نفكر في سوبرمان، لكن موت النجم المفاجئ وضعه وسط نظرية المؤامرة.

كان ريفز أول من أدّى دور سوبرمان على الشاشة الصغيرة في برنامج “مغامرات سوبرمان” عام 1952 مرتدياً رداء البطل الخارق الأزرق والأحمر الشهير.

وفي قضية هزّت هوليوود حينها، تم العثور على الممثل ميتاً في غرفة نومه في كاليفورنيا عام 1959 برصاصة واحدة في رأسه بينما كانت خطيبته، ليونور ليمون، في الطابق السفلي مع ضيوفهما.

وخلصت الشرطة إلى أن الوفاة كانت نتيجة انتحار، لكن الصحف وعائلة ريفز كانوا مقتنعين بأنها جريمة قتل، لكثرة وجود المشتبه بهم والدوافع، بحسب ما جاء في موقع “الميرور” البريطاني.

توفي ريفز قبل أيام من الموعد المقرر لزواجه من خطيبته ليونور، التي قيل إنه كان يتجادل معها في ليلة وقوع الحادث عندما خرج الزوجان لتناول العشاء مع ضيفهما روبرت كوندون.

في وقت لاحق من ذلك المساء، اندلعت حفلة فجأةً في منزل الحبيبين بحضور عدد من الضيوف الذين كان وجودهم يزعج ريفز.

بعد فترة وجيزة، سمع المدعوون طلقة نارية، ولكن كان هناك تأخير غير مبرر بين اكتشاف الجثة والاتصال بالشرطة.

وبينما قيل أن ريفز كان مكتئباً وقت وفاته، كانت أجزاء من القصة تبدو غريبة. أطلقت ثلاث طلقات نار في غرفة ريفز اثنتان على الأرض وواحدة في رأس الممثل. حتى والدة الممثل رفضت تصديق أن ابنها أقدم على الانتحار، وكلّفت محامياً لإعادة النظر في القضية، حيث تبيّن وجود كدمات على رأس وجسد ابنها أثناء تشريح آخر للجثة.

ومن بين الأشخاص الذين أرادوا رؤية أول سوبرمان على الإطلاق ميتاً كانت عشيقته توني مانيكس التي هجرها.

وكانت مانيكس المتزوجة وريفز على علاقة غرامية قبل أن يتركها من أجل خطيبته، مما أثار غضب عشيقته السابقة.

وتشير إحدى النظريات إلى أن زوجها أراد أن يتخلّص من ريفز إلى الأبد، فيما تفيد نظرية أخرى أن ليمون خطيبة ريفز هي التي قتلته.

ووفقاً لما ذكره صديق الممثل فريد كرين، كانت ليمون في الطابق العلوي عند سماع طلقات النار وزُعم أنها ركضت إلى الطابق السفلي وهي تصرخ: “أخبروهم أنني كنت هنا! أخبرهوم أنني كنت هنا!”.

وتم البحث في النظريات الثلاث في فيلم Hollywoodland، بطولة بن أفليك في دور ريفز، والذي يستكشف احتمالية كل واحدة منها، ولكن من المحتمل ألّا نعرف أبداً ما حدث بالضبط في تلك الليلة، لكن ما نعرفه هو أن وفاة ريفز المشبوهة شنّت “لعنة سوبرمان”، والتي تتعلق بسلسلة من المآسي مرتبطة بالدور الشهير.

وأصيب ممثل سوبرمان كريستوفر ريف، الذي أدّى دور البطل الخارق في أربعة أفلام من عام 1978 إلى 1987، بالشلل في حادث ركوب الخيل عام 1995، قبل أن يموت بعد تسعة أعوام عن عمر يناهز 52 عاماً بسبب قصور في القلب.

أمّا حبيبته في الأفلام، مارغو كيدير التي لعبت دور الصحافية لويز لاين، عانت من اضطراب ثنائي القطب وتوفيت بسبب جرعة زائدة من الكحول والمخدرات في عام 2018، وصنّف موتها على أنه انتحار. وتوفي لي كويغلي، الذي لعب دور سوبرمان كطفل رضيع في أحد أفلامه، عن عمر يناهز 14 عاماً في عام 1991 بسبب الإدمان على المذيبات.