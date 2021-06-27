حقيقة الفيلم المنتظر الذي سيجمع شاروخان بالنجمة نيانتارا لأول مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت مؤخرًا شائعات حول مشروع قادم لـ”شاروخان” مع النجمة “نيانتارا” للمخرج “أتلي”، ومع ذلك، لم يتم إصدار إعلان رسمي بشأن تعاونهم بعد، بينما اقترحت بعض التقارير مؤخرًا أنه يمكن توقع إعلان في يوم ميلاد “شاروخان”، لكن مصادر مقربة من النجم قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وبحسب موقع “Indian Express” سيكون هذا الفيلم – إن صح- أول عمل يجمع “شاروخان” بالنجمة “نيانتارا” بينما سيكون الثالث للنجمة مع المخرج “أتلي”.

لم يتم الإعلان رسميًا عن مشروع “شاروخان” الجديد، لكن التقارير تقوم بجولات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة وحتى الآن، والتي تؤكد أن “أتلي” سيقدم “نيانتارا” جنبًا إلى جنب مع “شاروخان” للمرة الأولى.

ومن جانبهم، فإن الممثلين والقائمين على العمل صامتون بشأن الفيلم وسوف يتم الإعلان عنه عندما يحين الوقت المناسب، حيث أن “شاروخان” مشغول الآن بتصوير Siddharth Anand’s Pathan للمخرج “ياش راج”، ويشاركه البطولة “ديبيكا بادوكون” و”جون ابراهام”.

في عام 2019، ألمح “أتلي” في الأصل إلى المشروع حيث أعرب عن ترحيبه للتعاون مع “شاروخان” عبر محادثة على تويتر. وكان من بين الأسئلة التي أجاب عنهاعندما سأل أحد المعجبين عما إذا كانوا سيتعاونون قريبًا، قال “أتلي”: “لدي قدر كبير من الحب والاحترام لشاروخان وهو يحب عملي أيضًا. نأمل أن نفعل شيئًا حيال ذلك”.