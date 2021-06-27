“البهاق ميزة”.. رامي جمال يوجه رسالة إلى المصابين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري رامي جمال للمرة الأولى في الاحتفال باليوم العالمي لمرض البهاق، باعتباره أحد أشهر المصابين في مصر، وقدم أول مقطع فيديو يكشف فيه عن انتشار بقع البهاق في كل أجزاء جسده، لافتا إلى خضوعه لعلاج نفسي للتعايش مع المرض، لعدم وجود علاج عضوي وأرفق الفيديو بهاشتاغ “البهاق ميزة”.

رامي جمال نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، وقال في البداية أنه اعتاد عدم الحديث عن أي موضوع خارج إطار الفن، ولكنه تلقى المئات من الرسائل حول طريقة تعامله مع مرض البهاق، ولهذا قرر أن يخرج في مقطع فيديو، وأضاف: أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا”.

وتابع قائلا: كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي”.

وواصل رامي قائلا: زي ما انتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه.

وقال: أنا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة”.

وأكمل: أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء.

يذكر أن رامي جمال، أعلن في عام 2019 إصابته بمرض البهاق عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا إنه لم يعد قادرا على إخفاء المرض وبنفس الوقت لا يتحمل تجنب بعض الناس له بمجرد رؤية بقع البهاق ظنا أن المرض معدي، وأشار إلى أنه أمام خيارين إما استكمال مسيرته الفنية على أن يتقبله الناس بهذا الوضع أو الاعتزال نهائيا.

وأكد رامي، إنه أصيب بالمرض منذ فترة لكنه لم يكن ملحوظًا من ثم بدأ في الانتشار بجسده بطريقة سريعة مما جعل البعض ينفر منه ويرفض حتى مد اليد للسلام عليه وقال: الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة.

وأضاف: رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي.

وتابع: أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة.

واستكمل: لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو.