باريس هيلتون تطالب بتحرير بريتني سبيرز من الوصاية عليها

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"الخليج 365": تبنت المليارديرة الأميركية، باريس هيلتون، شعار حركة تحرير بريتني سبيرز ، مظهرة دعمها لصديقتها بعد أن طالبت الأخيرة المحكمة بإلغاء الوصاية المفروضة عليها من قبل والدها.

وظهرت هيلتون في مقطع مصور تم تداوله على تويتر وهي تهتف بعبارة "حرروا بريتني" أثناء تقديمها عرضاً موسيقياً في افتتاح "منتجعات وورلد" بلاس فيغاس".

وارتدت هيلتون في الحفل ملابس مشابهة لما ارتدته بريتني سبيرز في أحد مشاهد أغنيتها المصورة الشهيرة "Toxic"، التي عرضت عام 2003.

كما نشرت هيلتون عبر حسابها على الإنستغرام فيديو من حفل إفتتاح المنتجع الذي شاركت في إحيائه، بمونتاج على ريمكس لأغنية بريتني سبيرز الشهيرة "Baby one more time". وأرفقته بوسم حرروا بريتني.

وتعود صداقة باريس هيلتون، وهي وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، ببريتني سبيرز إلى عام 2006، وقتما كانا يشكلان مع الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، ما يعرف باسم "الثالوث المقدس".

يأتي تعليقها بعد أن كشفت بريتني ، 39 عامًا ، أن فيلمًا وثائقيًا لباريس كان عاملاً حاسمًا في التحدث علنًا ضد "الوصاية التعسفية " التي تخضع لها منذ 13 عاماً'.

ففي الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان" أنا باريس" وصفت الوريثة لفنادق هيلتون معاناتها لسنوات من الإساءة في مدرسة خاصة.

خلال جلسة الاستماع الافتراضية في محكمة لوس أنجلوس العليا يوم الأربعاء الماضي، قالت بريتني إنها في البداية "لم تصدق ما كان يحث معها" مما جعلها تشعر بالقلق من أن الجمهور لن يصدق قصتها أيضًا.

في حلقة ليلة الأربعاء من برنامج " Watch What Happens Live"، أوضح المضيف آندي كوهين ذلك بالتفصيل لكاثي هيلتون ، 62 عامًا ، ونيكي هيلتون روتشيلد ، 37 عامًا ، الذين على ما يبدو لم يكن لديهم علم بأن بريتني قد ذكرت باريس خلال مثولها أمام المحكمة.

ثم شرح آندي الموقف لهما قائلاً: "أحد الأشياء التي قالتها "بريتني" هو أن رد فعلها الأولي على الفيلم الوثائقي ل "باريس" ، أو قصة ما حدث لها في المدرسة الداخلية ، وهو أن باريس قالت بانها لم تكن تعرف ما إذا كانت تصدق ما يحدث لها."

وأضاف: "ولأنها شعرت بنفس ردة الفعل هذه، كانت قلقة من ألا يصدقها أحد إذا تحدثت".