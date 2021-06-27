شكرا لقرائتكم خبر عن منتقبة ومحجبة وبشعرها.. محطات مثيرة فى حياة حلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد ظهور الفنانة حلا شيحة، على الساحة الفنية مرة أخرى منذ 2018 وهى تحدث ضجة كبيرة، في البداية أعلنت حلا في أغسطس 2018 عودتها للفن مجددًا بعد 12 عامًا من الاعتزال والاختفاء عن الأضواء وارتداء الحجاب ثم النقاب.

وبعد خلعها الحجاب بدأت حلا تظهر تدريجيًا ومع كل صورة تنشرها يتحدث عنها كل رواد السوشيال ميديا، وبدأت تتفاعل أكثر وأكثر على حسابها على إنستجرام، وتنشر صور بإطلالتها الجديدة بدون حجاب وصور مع أخواتها وأولادها وصور من كواليس تصوير أعمالها، كما دشنت حساب لها على تطبيق التيك توك ونشرت عليه فيديوهات وهى ترقص مع أولادها.

ثم بدأت حلا في نشر صور كواليس تصوير مسلسلها "زلزال" مع النجم محمد رمضان وهو العمل الأول لها وقتها بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب في عام 2019، وتعرضت لهجوم بعد نشرها صورة من كواليس تصوير مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، حيث اعترض الجمهور على تشابك أيدى حلا ورمضان فى الكواليس، ووجهوا لها الاتهامات.

وردت وقتها حلا، قائلة: " اللي مش حابب وشايف أن الصفحة دي مش عاجباه ياريت ما يعلقش تانى.. دي صفحة فنية.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني.. محمد رمضان ده زميل وأخ وهو متزوج وبيحب زوجته وربنا يخليه ليها و لأولاده"



تعليق حلا شيحة على منتقديها فى 2019

وتواجدت حلا أكثر وأكثر فى المناسبات الفنية الكبيرة وحضرت مهرجان الجونة في 2019 وظهرت حلا شيحة بفساتين جريئة وخضعت لجلسة تصوير وظهرت حلا فيها بأكثر من إطلالة مختلفة ومتنوعة منها الصيفية على الشاطئ وأخرى بأحد الفنادق.

وفى 2020 صورت حلا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا وعرض في الموسم الرمضانى وقتها، وتعرضت للانتقاد بسبب عملية التجميل التي أجرتها وقالت وقتها : "أجريت بالفعل بعض التجميل وكانت لحظة جنان كنت أريد أن أرى شكلى متغيرًا ولكنى ندمت عليها وتضايقت من شكلي بعد العملية، ولكن لم يكن لدى وقت لتغيير ما فعلت بسبب التصوير، وأنا لست ضد عمليات التجميل ولكنها لم تلق علي وجهى لأن البساطة هى التى ميزتنى، لذا لن أخوض تجربة التجميل مرة أخرى أبدًا، وفى ذلك العام صورت أيضا فيلم " مش أنا " مع النجم تامر حسنى.



حلا شيحة فى جلسة تصوير



حلا فى جلسة تصوير



حلا فى مهرجان الجونة

وبعد ذلك حذفت حلا بعض الصور لها مع على إنستجرام، ثم في 23 سبتمبر 2020 طالت الأقاويل الفنانة حلا عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، ولكن في 13 يونيو ، نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر 2021 وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وفى 7 فبراير 2021، احتفل حلا بزواجها على الداعية الإسلامي معز مسعود في حفل بسيط وظهرت حلا شيحة بالحجاب في عقد القران ، ثم اختفت حلا عن الأعين و الأنظار مجددا.



حلا و معز

لتنشر حلا بوست، يوم 25 يونيو 2021، بصور لها مع زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي".

كما كشفت أنها اتخذت قرارات جديدة فى حياتها وحالها تغير بعد الزواج من الداعية معز مسعود، لتفاجئ حلا الجميع بإلغاء متابعة النجم محمد رمضان من على إنستجرام.

وتتابع حلا، عدد من الفنانين على إنستجرام منهم: "نيرمين الفقى ومنى زكى وأصالة وسينتيا خليفة ودعاء فاروق ومها الصغير ورانيا ياسين ورنا سماحة وشريهان وسيرين عبد النور وكندة علوش ودرة ومنة شلبى وخالد سليم وتامر حسنى وعمرو يوسف وأشرف زكى".