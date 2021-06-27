الفنان المصري رامي جمال ينشر فيديو يتحدث من خلاله عن مرض "البهاق"

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

نشر الفنان المصري رامي جمال فيديو على حسابه عبر "أنستقرام" تحدث من خلاله عن مرض "البهاق" الذي أصابه منذ فترة.



وأوضح أنه يتلقى كل يوم أكثر من رسالة عن البهاق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرض البهاق.

وقال رامي :"أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا".

وأضاف: "كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي".

وأكد رامي: "زي منتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه".

وتابع :"أنا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة".

وأكمل :"أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء".

وحققت أغنية "دقيقة واحدة" للنجم رامي جمال أكثر من 3 مليون مشاهدة على " اليوتيوب" والذي طرحها مؤخرا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.