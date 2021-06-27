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مصر.. إيمي سمير غانم تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز وتطلب الدعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

طلبت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم على حسابها على "أنستقرام" من متابعيها الدعاء لوالدتها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

 

وأثار المنشور القلق حول صحة  الفنانة دلال عبدالعزيز، المتواجدة بالمستشفى منذ ما يقارب الشهرين بسبب إصابتها بفيروس المستجد "كوفيد-19".

 

ونشرت إيمي سمير غانم  صورة لوالدتها دلال عبدالعزيز في شبابها وعلقت عليها قائلة "أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب".

 

وبعد نشر الصورة بقليل تفاعل العشرات من المتابعين والفنانين داعين لها بالشفاء العاجل.

 

وتخفي أسرة دلال عبدالعزيز عنها خبر وفاة زوجها سمير غانم منذ أكثر من شهر خوفا على صحتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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