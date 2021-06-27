جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: “تعبانة ادعوا لها”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازال الجمهور ينتظر بفارغ الصبر أي خبر يطمئنه على صحة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، التي ترقد في العناية المركزة منذ شهرين، بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتعاني في الوقت الحالي من أعراض ما بعد كورونا.

وبينما تنتشر الشائعات بين الحين والآخر، تحرص العائلة على تأكيد الصحيح ونفي الخاطئ.

إلا أن إيمي سمير غانم أعادت القلق للجميع، بعدما نشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة “أرجو الدعاء لأمي.. تعبانة.. يا رب”.

“مطبات صحية صعبة”

وأتت هذه الكلمات بعد ساعات من تأكيد الفنانة إلهام شاهين على أنها زارت دلال في المستشفى وكانت في حالة جيدة وتحدثت معها.

فيما جاء كلام إيمي ليؤكد ما قاله رامي رضوان قبل يومين، والذي أكد أن الحالة الصحية لوالدة زوجته تمر بمطبات صعبة، ولا يمكن وصفها بأنها مستقرة.

إلى ذلك، حرص عدد كبير من نجوم الفن على التعليق لإيمي والدعاء لدلال عبد العزيز، بينهم رانيا يوسف وعبير صبري وبدرية طلبة، ورانيا محمود ياسين وشيكو وسوسن بدر.

يشار إلى أن العائلة كانت نفت قبل أيام ما تم تداوله عن دلال عبد العزيز وخروجها من العناية المركزة ودخولها إلى غرفة عادية، حيث أكد رضوان أنها غادرت غرفة في العناية المركزة إلى غرفة أخرى داخل العناية رافضا ذكر الأسباب.