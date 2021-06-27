نجوى كرم ترفع الصوت مجددًا وتحذّر من المخدرات: “نعش السم ناطرك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تترك النجمة اللبنانية نجوى كرم مناسبة إلا وتعبّر فيها عن موقفها إزاء القضايا الاجتماعية في لبنان والوطن العربي. فهي ناشطة على صفحات السوشال ميديا وتطلق نداءات ومواقف إنسانية لافتة سواء في قضايا العنف أو العدالة الاجتماعية وغيرهما.

وفي 26 حزيران/يونيو من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة والعالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك لأجل رفع مستوى الوعي عند الناس ومدى تأثير تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها على صحة الانسان.

فنشرت نجوى كرم في هذه المناسبة على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” الرسالة الإنسانية التوعوية التي كانت قد وجهتها العام الماضي الى كل المواطنين لحماية أنفسهم من آفة المخدرات القاتلة.

وتداول جمهور نجوى عبر مواقع التواصل فيديو الرسالة الانسانية بصوتها، والتي حملت عنوان “نعش السم” مرفقة بفيديو كليب مصور يشرح المخاطر التي يمر بها كل الشخص خلال تعاطي المخدرات.

وتقول كلمات الرسالة التي كتبتها نجوى كرم بنفسها: (يلي عم تتعاطى السم/تتسم دماغك وتطير/ايمانك بشيل الهم/ مش كذبة هيك مشاوير/قلي شو لي جابرك/ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير/سكر باب المضافي بوج لي بدو يغرك/ وما تخلي الفكر الصافي/ يتغر بغبرة تضرك/ قعود تجلى وناجي الله/ تتخلق وتموت كبير/ وقلي شو لي جابرك/ ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير).

على صعيد آخر، تنشغل نجوى كرم خلال الفترة الراهنة بتسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، من بينها أغنية ستصدرها مع شركة “روتانا للصوتيات المرئيات”، الشهر المقبل مع حلول عيد الأضحى المبارك.