شقيق ياسمين عبد العزيز يُنهي خلافاته مع أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنَّ الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنانة المصرية ريهام حجاج والنجمة ياسمين عبدالعزيز، لم تؤتِ ثمارها بشكلٍ إيجابي في اعتذار الفنان المصري وائل عبدالعزيز لشقيقته “ياسمين” فقط، بل إنِّها أنهت خلاف “وائل” مع الفنان المصري أحمد العوضي، زوج شقيقته أيضاً.

وفي التفاصيل، فقد نشر وائل عبد العزيز أول صورة جمعته بالفنان أحمد العوضي، بعد فترة طويلة من الخلافات؛ لتنتهي الحرب الدائرة بينهما والتي ظلَّت لشهورٍ؛ إثر زواجه من شقيقته من دون حضوره وإطلاعه على الأمر؛ كونه كان رافضاً لهذه الزيجة، ما جعله يتهمه بمحاولة النصب عليها واستغلالها.

وشارك وائل عبدالعزيز الصورة عبر حسابه في “انستغرام”، وعلَّق قائلاً: “حمد الله ع السلامة يا عوضي، لا محبة إلا بعد عداوة، وخد بالك من وحش الكون، وعلى الله حكايتنا كلنا”.

ويعود خلاف وائل عبدالعزيز مع أحمد العوضي، عندما هاجم شقيقته ياسمين عبدالعزيز، بعد إعلان حُبِّها للأخير بشكلٍ رسمي، وعارض زواجهما وموافقته على أيِّ زيجة أخرى.

كما قدَّم وائل عبدالعزيز الاعتذار الرسمي، وبشكل صريح لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد خلافات طويلة دامت بينهما.

جاء اعتذار شقيق ياسمين عبدالعزيز، ليُعرب عن تضامنه الكامل معها حيال الأزمة الأخيرة، التي تعرَّضت لها إبان استضافة الإعلامية المصرية بوسي شلبي الفنانة المصرية ريهام حجاج، زوجة طليقها محمد حلاوة، والتي تحدثت عن كواليس الطلاق، فضلاً عن حرب كلامية صرَّحت فيها شلبي بأنَّ الطرف الثاني، وتقصد “ياسمين”، لازالت تُحبُّ طليقها.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز، في منشورْ عبر حسابه في “انستغرام” قائلاً: “أنا ومن بعد ربنا سبحانه عز وجل وراكِ، وأنا في ضهركِ ومعاكِ، بكل ما أملك من صحة وقوة لحد آخر يوم في عمري.. وافديكِ بحياتي لو حد مسّك بشيء مش كلام وأنتِ حافظاني”.

وتابع وائل: “متقلقيش في ضهركِ يا بنت الأصول يا متربية.. وبتأسف لكِ لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعة الأخوة مش أكتر.. ولا يهمك إحنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا”.