نانسي عجرم تطرح جديدها "جايه معاك"

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"الخليج 365": طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الثالثة من ألبومها المرتقب "نانسي 10"، بعنوان "جايه معاك"، عبر قناتها الخاصة على "اليوتيوب" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
وكانت نانسي قد طرحت أغنيتين من البومها المقبل، الأولى باللهجة المصرية بعنوان "حبك بيقوى" وأخرى لبنانية وهي "مشكلتك الوحيدي"، التي حققت 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب.