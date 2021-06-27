نانسي عجرم تطرح جديدها "جايه معاك"

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"الخليج 365": طرحت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ أغنيتها الثالثة من ألبومها المرتقب "​نانسي 10​"، بعنوان "​جايه معاك​"، عبر قناتها الخاصة على "اليوتيوب" وهي من كلمات ​خالد تاج الدين​، ألحان ​وليد سعد​ وتوزيع ​أحمد إبراهيم​.

وكانت نانسي قد طرحت أغنيتين من البومها المقبل، الأولى باللهجة المصرية بعنوان "​حبك بيقوى​" وأخرى لبنانية وهي "​مشكلتك الوحيدي​"، التي حققت 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب.