شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم ينتهى من تصوير يومين فقط من مسلسل "إجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان مراد مكرم أنه انتهى من تصوير يومين من مسلسل "إجازة مفتوحة" قبل موسم رمضان، بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، ومن المقرر استكمال مشاهده خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يراهن على المسلسل الذى يقدمه بشكل مختلف ويجسد من خلاله أحد الأدوار المحورية ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع.

وتعتمد قصة "إجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، ومقررعرض المسلسل قريباً، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الـ 45 حلقة، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمنتجة مها سليم.

مسلسل "إجازة مفتوحة"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي .

وشارك مراد مكرم في مسلسل ليه لا الجزء الثاني يرصد حكاية ندى، التي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل، حيث أن العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد، ويكشف العمل عن طرق أخرى لتحقيق حلم الأمومة.

المسلسل فكرة دينا نجم التي كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوفوبطولة منة شلبى أحمد حاتم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.