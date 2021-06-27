راغب علامة في جولة مع نجله على "الدراجة" في اليونان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك السوبر ستار راغب علامة، جمهوره ومتابعيه، صورًا له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "علامة" في الصور مع نجله "خالد" وهما يمارسان رياضة ركوب "الدراجة"، خلال تواجدهما في دولة اليونان.

وعلق راغب علامة: "الحياة البسيطة هي الحياة السعيدة".

ومن ناحية أخرى احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده الـ 59، في 7 يونيو الجاري، إذ أنه ولد في عام 1962.

وأقيم احتفال عيد ميلاد راغب علامة في مصر بمشاركة الكثير من نجوم الفن وزوجته السيدة جيهان علامة، ومن بين الحضور، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، نيللي كريم، بوسي شلبي، ليلى علوي، هالة صدقي، والمنتج جمال العدل وغيرهم.