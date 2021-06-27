شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان صلاح قابيل.. قدم للسينما أكثر من 70 فيلما أشهرها "نحن لا نزرع الشوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح قابيل الذى قدم للسينما أكثر من 70 فيلمًا أشهرها "نحن لا نزرع الشوك"، و"زقاق المدق"، و"بين القصرين"، وأغنية على الممر والراقصة والسياسى وشارك أيضًا فى مسرحيات أشهرها مسرحية "يوم عاصف جدا" .

ولد صلاح قابيل فى محافظة الشرقية، وانتقل مع عائلته للعيش فى القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية، والتحق بكلية الحقوق ثم تركها ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وبعد تخرجه التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصرى التى قدم معها "شىء فى صدرى" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا"، تزوج "قابيل" من خارج الوسط الفنى، كما تزوج من الفنانة وداد حمدى لعدة سنوات ثم انفصلا دون أن ينجبا.

قدم "قابيل" أولى أعماله التليفزيونية عام 1963 عندما شارك فى فيلم زقاق المدق والذى كتبه الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ولعبة دور البطولة فيه الفنانة شادية.

أول أعماله السينمائية كان زقاق المدق عام 1963 وهو الذى شهد أول ظهور له بالسينما بعد ذلك ظهر بعدة أفلام من أشهرها بين القصرين عام 1964، نحن لا نزرع الشوك عام 1970، دائره الانتقام عام 1976، ليلة القبض على فاطمة عام 1984، غرام الأفاعى عام 1988، العقرب عام 1990.

توفى يوم الثلاثاء 2 ديسمبر عام 1992 عن عمر يناهز 61 عامًا، ونتيجةً لذلك تم تغيير سيناريو الجزء الخامس والأخير من مسلسل ليالى الحلمية بحذف دور الحاج علاّم السماحى من هذا الجزء باعتباره متوفيًا، بعدها خرجت شائعات عن دفنه حيًا بعد إصابته بغيبوبة سكر.