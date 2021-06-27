شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد لـ"الخليج 365": أقدم أغانى المهرجانات بشكل محترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنا سعيد بأغانى المهرجانات التي أقدمها لأننى أقدمها بشكل محترم وبشكل يناسبنى وبكلام لا يخجل منه أى فرد في الأسرة، وأكد أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاح غير عادى"، مضيفًا: لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام ده ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، أنا بسمعه في المهرجانات.

وتابع أحمد سعد: "المهرجانات ممكن تبقى حلوة، ومثلا عبد السلام كان منزل أغانى مزيكا بس بدون كلام وكانت مكسرة الدنيا وبترقص الناس، لذلك قلت أنى آخد المزيكا الحلوة بتاعة المهرجانات وأحط عليها كلمات حلوة".

يذكر ان الفنان أحمد سعد قد طرح أغنيته الجديدة "الملوك" ويشارك معه في الاغنية مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرم، صورة من أغنيته الجديدة وكتب عليها قائلا:" انا لميت شنطه هدومي ورايح علي التريند أن شاء الله أغنية الملوك علي اليوتيوب".

ويذكر أن أحمد سعد قد شارك كضيف شرف فى مسلسل "موسى"، الذى عرض فى سباق دراما رمضان الماضى، و المسلسل من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وطرح مؤخرا أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.