شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ينتهى من تصوير أسبوعين فى فيلمه "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير أسبوعين من فيلمه الجديد "أبو صدام"، فى أولى بطولاته السينمائية المطلقة، ويشاركه فى بطولة العمل كل من الفنان سيد رجب وأحمد داش، وآخرون من النجوم، ويناقش فيه معاناة السائقين ويجسد سائق شاحنة فى عمر الأربعين ويواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب بلطجة الأخرون ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.

وبدأت المشاهد الأولى من فيلم "أبو صدام" فى منطقة الحزام الأخضر، وتضمن الديكور بحفل زفاف شعبى، وجمعت المشاهد بينه وبين سيد رجب والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج نادين خان.

ومن ناحية أخرى يحضر محمد ممدوح للجزء الثانى من فيلم "بنك الحظ"، حسب رغبة جمهور الفيلم الذى حقق نجاح كبير وقت عرضه، ومقرر أن يبدأ فى تحضيراته مطلع سبتمبر المقبل.

فيما يظهر محمد ممدوح كضيف شرف فى فيلم "العارف" المنتظر طرحه فى دور العرض يوم 14 يوليو المقبل، والعمل بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يشار إلى أن محمد ممدوح شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.