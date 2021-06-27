جيهان خليل تستعرض أناقتها على الشاطئ في مرسى علم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو خلال قضاء العطلة الصيفية.

وظهرت "خليل" في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تستعرض أناقتها على الشاطئ خلال تواجدها بمنطقة مرسى علم.

وعُرض للفنانة جيهان خليل في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" وتدور أحداثه في قالب اجتماعي.

ويقوم ببطولة العمل النجوم: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف دسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.