مي عمر: "أرقى أنواع الأناقة أن تكون بعيدا عن القيل والقال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة قائلة: "أرقى أنواع الأناقة ‏هي أن تكون بعيداً عن القيل والقال، وعن التدخل في شؤون الآخرين، نظيف القلب، ناصع الفكر، طيب الأخلاق، أفكارك أكثر تهذيباً من شكلك، ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك، وخُلقك أكثر جاذبية من خِلقتك، من أجمل ما قرأت".

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.