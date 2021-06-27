حازم الجيزاوي يستعد لطرح أغنية "بلادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقف المطرب حازم الجيزاوي على التحضيرات النهائية لأغنية جديدة بعنوان "بلادي" يطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال صيف عام 2021.

أغنية "بلادي" تنتمي لنوعية الأغاني الوطنية وكتبها علي المر، ولحنها حازم الجيزاوي، وهي من توزيع مرزوق.

وانتهى حازم من تسجيل أغنية "بلادي" في أحد الاستوديوهات الخاصة، وسيتم تصوير الفيديو كليب في لبنان وسط الطبيعة الساحرة التي تتميز بها.

يذكر أن أخر أعمال حازم الجيزاوي فيديو كليب أغنية "أنا البطل" الذي تعاون فيه مع المخرجة جين لي، من كلمات شفيق عادل، وألحان صالح عيد وتوزيع مرزوق.

وشارك حازم الجيزاوي مؤخرا في حفل غنائي أقيم في قلعة حلب.