نصيحة حنان مطاوع لجمهورها: لا تجعل هما واحدا ينسيك النعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث ظهور لها.

وظهرت "مطاوع" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بشكل أنيق وجذاب.

ووجهت مطاوع نصيحة لجمهورها، قائلة: "لا تجعل هما واحدا ينسيك ألف من النعم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.