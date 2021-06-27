بصورة مع الخطيب.. هكذا احتفل أحمد فهمي بفوز الأهلي على الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان أحمد فهمي، بفوز النادي الأهلي على منافسه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء أقيم مساء السبت على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر فهمي، صورة له مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب "بيبو"، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "العاشرة يا أهلي".

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من علي معلول من ضربة جزاء، ومحمد شريف وحسين الشحات ليصبح مجموع المباراتين بنتيجة (4-0) بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، حيث سيقام اللقاء النهائي يوم 17 من الشهر المقبل على ملعب "المركب الرياضي بمحمد خامس" بالمغرب.