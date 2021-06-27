كيت ميدلتون تعود للحياة الطبيعية من خلال زيارة لمتحف التاريخ الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 04:34 صباحاً - في زيارة الغرض منها التحدث عن قيمة قضاء الوقت في الخارج، قامت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، بزيارة حديقة الحياة البرية في متحف التاريخ الطبيعي ومركز أنجيلا مارمونت للتنوع البيولوجي في المملكة المتحدة (AMC)، حيث استمعت إلى الكيفية التي سيعيد بها مشروع الطبيعة الحضرية تطوير حديقة الحياة البرية بالمتحف.

كيت تتجول في الطبيعة- الصورة من موقع New my royals



الهدف من المشروع

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع المتاحف ومنظمات الحياة البرية الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يهدف المشروع إلى مساعدة الناس على إعادة الاتصال بالعالم الطبيعي وفهم أهمية الطبيعة في البلدات والمدن حيث يجدون طرقًا عملية يومية لحماية الكوكب ودعم الحياة البرية.

كيت برؤية عصرية- الصورة من موقع New my royals



رؤية عصرية جذابة

وبحسب موقع "People" ظهرت "كيت" في الزيارة برؤية عصرية بسترة وردية وبنطلون جينز أثناء توجهها إلى متحف التاريخ الطبيعي، الذي على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من منزلها في قصر كنسينغتون في لندن، للترويج لمشروع المتحف الحضري للطبيعة.

كيت جهاز تصلح مراقبة صوتي لشجرة كرز في حديقة الحياة البرية- الصورة من موقع New my royals



أنشطة المتحف

التقت الدوقة بمدير المتحف "دوج جور" وكذلك رئيس AMC الدكتور "جون تويدل" والمدير التنفيذي للتطوير "فيونا ماكويليامز" حيث قاموا بشرح مشاركة البرنامج المجتمعي الجديد للمتحف في إنشاء أربعة أنشطة وموارد عائلية لبرنامج التعلم العائلي في الموقع، والذي يتضمن تجارب ذاتية التوجيه ومحطات مناولة وحرف طبيعية وأنشطة تساهم في التنوع البيولوجي الحضري.

كيت تقدم للأطفال علاجًا منزليًا من العسل من منزلها- الصورة من موقع New my royals



كيت تفاجئ أطفال المدارس بهدية من منزلها

خلال الزيارة، التقت الدوقة أيضًا بمجموعة من أطفال المدارس المحلية وانضمت إلى الأنشطة العائلية كجزء من برنامج يتم تطويره لإشراك الأطفال الصغار والأسر في التعلم في الهواء الطلق.

كيت وجولتها في الطبيعة بالمتحف دوج جور- الصورة من موقع New my royals



جلست "كيت" على منصة خشبية على الأرض في حديقة المتحف لتنضم إلى التلاميذ حيث تعلموا عن العناكب. كما قدمت للأطفال علاجًا منزليًا من العسل من منزلها الريفي في نورفولك، وقالت في تقرير من الحدث: "جاء هذا خصيصًا من خلية النحل الخاصة بي"، ثم سألت "هل طعمه مثل العسل من المحلات؟؟"

كيت مع أطفال المدارس- الصورة من موقع New my royals



قبل أن تغادر

عند مغادرتها المتحف، أصلحت "كيت" جهاز مراقبة صوتي لشجرة كرز في حديقة الحياة البرية. وقال مكتبها إنه سيسجل الصوت المحيط لمساعدة العلماء على التحقيق في أنماط نشاط الطيور والثدييات والحشرات في الحديقة.