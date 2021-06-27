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الملكة ماتيلد تمنح جائزة تحمل اسمها لجمعية ديباتفيل في سياق الدعوة لمشاريع مرنة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 04:34 صباحاً - في سياق الدعوة لمشاريع جميلة ومرنة، قدمت الملكة البلجيكية "ماتيلد" جائزة تحمل اسمها إلى جمعية ديباتفيل.

الملكة البلجيكية ماتيلد أثناء حفل التكريم- الصورة من موقع New my royals.jpg
الملكة البلجيكية ماتيلد أثناء حفل التكريم- الصورة من موقع New my royals
 

وقد اختارت لجنة التحكيم جمعية ديباتفيل، من بين 30 مشروعًا يعمل مع الأطفال والشباب.

الملكة ماتيلد أثناء حفل التكريم- الصورة من موقع New my royals
الملكة ماتيلد أثناء حفل التكريم- الصورة من موقع New my royals
 

دور الجمعية

وبحسب موقع "New my royals"ديباتفيل هي جمعية تنظم ورش عمل حول مهارات التحدث للشباب، وتعمل على تعزيز الحراك الاجتماعي من خلال تعليم المهارات الأساسية من خلال برنامج مناظرة ما بعد المدرسة.

الملكة ماتيلد تتوسط الفائزين- الصورة من موقع New my royals
الملكة ماتيلد تتوسط الفائزين- الصورة من موقع New my royals
 

الهدف من الجائزة

ويُعد الهدف من الجائزة هو تمكين الشباب من استعادة روابطهم المتبادلة والدائمة ومساعدتهم على تسخير القوى التي كان عليهم استخدامها أثناء أزمة الوباء للخروج منه واستعادة الثقة في أنفسهم وفي المستقبل.

الملكة ماتيلد تكرم الفائزين- الصورة من موقع New my royals
الملكة ماتيلد تكرم الفائزين- الصورة من موقع New my royals
 

جوائز المشاريع الأخرى

ومن باب تشجيع المشاريع الأخرى، حصل كل مشروع على منحة من 4000 إلى 7000 يورو ، بإجمالي 185000 يورو تقريبًا.

الملكة ماتيلد تكرم الفائزين من أطفال وشباب جمعية ديباتفيل- الصورة من موقع New my royals.jpg
الملكة ماتيلد تكرم الفائزين من أطفال وشباب جمعية ديباتفيل- الصورة من موقع New my royals

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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