الملكة ماتيلد تمنح جائزة تحمل اسمها لجمعية ديباتفيل في سياق الدعوة لمشاريع مرنة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 04:34 صباحاً - في سياق الدعوة لمشاريع جميلة ومرنة، قدمت الملكة البلجيكية "ماتيلد" جائزة تحمل اسمها إلى جمعية ديباتفيل.
وقد اختارت لجنة التحكيم جمعية ديباتفيل، من بين 30 مشروعًا يعمل مع الأطفال والشباب.
دور الجمعية
وبحسب موقع "New my royals"ديباتفيل هي جمعية تنظم ورش عمل حول مهارات التحدث للشباب، وتعمل على تعزيز الحراك الاجتماعي من خلال تعليم المهارات الأساسية من خلال برنامج مناظرة ما بعد المدرسة.
الهدف من الجائزة
ويُعد الهدف من الجائزة هو تمكين الشباب من استعادة روابطهم المتبادلة والدائمة ومساعدتهم على تسخير القوى التي كان عليهم استخدامها أثناء أزمة الوباء للخروج منه واستعادة الثقة في أنفسهم وفي المستقبل.
جوائز المشاريع الأخرى
ومن باب تشجيع المشاريع الأخرى، حصل كل مشروع على منحة من 4000 إلى 7000 يورو ، بإجمالي 185000 يورو تقريبًا.