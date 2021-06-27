تغيّرات جذريّة وصادمة: صور قديمة لـ أنغام قبل عمليات التجميل.. وهذا هو عمرها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 03:50 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول عدة صور قديمة للمطربة المصرية “أنغام”، ورصدت الصور شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها بسن المراهقة – إذ أنها تنتمي إلي عائلة فنية شهيرة – وحتى سن الـ20، أي قبل حوالي 30 عامًا حيث أنها تبلغ من العمر حاليًا (49 سنة)، وكشفت تلك الصور عن التغيير الملحوظ في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

حيث أنها على مدى مسيرتها الفنّية الطويلة، قامت أنغام بعمليات تجميل مختلفة ابتداءًا من أسنانها لإضافة الشكل الذي ترى فيه نفسها أجمل، وفي هذا الألبوم جمعنا لكم صور الفنانة أنغام منذ طفولتها قبل وبعد عمليات التجميل شاهدوها.

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من ناحية أخري، نعت أنغام مخرج الفيديو كليب والإعلانات الشهير أحمد المهدي، الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء/ 23، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ووصفته أنغام بـ”حتة من عمرها” مؤكدة أن التعاون معه فنيًا حقق لها نقلات كبيرة في حياتها.

ونشرت أنغام صورة للمخرج الراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: “أقول إيه!!.. أنعي حتة من عمري !! … حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلي أيامي وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوي الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي المخرج أحمد المهدي.

وعلي الصعيد الفنى، طرحت النجمة أنغام، مساء الإثنين 7/ يونيو، أحدث أعمالها الغنائية “أنا بعته كتير” عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

كما تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير، لأول مرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 1 من شهر يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات.

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