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إيمي سمير غانم تثير القلق على صحة دلال عبد العزيز: "أمي تعبانة"

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - إيمي سمير غانم تثير القلق على صحة دلال عبد العزيز: أمي تعبانة

الأحد 27 يونيو 2021

أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، القلق حول صحة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تعاني من تدهور كبير نتيجة إصابتها بفيروس المستجد منذ نحو شهرين تقريبا.

 

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدتها في شبابها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب"، وهو الأمر الذي أقلق جمهورها خاصة أنها طوال الفترة الماضية كانت تكتفي بالدعاء فقط دون أن تكشف عن وضعها الصحي.

 

وتفاعل معها عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مساندتها، من أبرزهم الفنانة سوسن بدر وأحمد زاهر وريهام أيمن وشيكو ورانيا ياسين ودارين حداد وإيناس عز الدين وغيرهم.

 

وكانت إيمي قد أشارت في تصريحات صحفية إلى أن والدتها لا تعرف حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وذلك خوفا من أن تتدهور صحتها نحو الأسوأ، عند سماع الخبر.

 

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، دخلا المستشفى جراء تداعيات إصابتهما بفيروس كورونا، منذ نحو 40 يوما، ليتم الإعلان عن وفاة الفنان سمير غانم في 20 أيار مايو الماضي، بينما لا تزال زوجته الفنانة دلال في العناية المركزة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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