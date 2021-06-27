شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حمادة هلال تثير الجدل بإطلالتها في فرح ابن مصطفى قمر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت عدة صور من حفل زفاف إياد الإبن الأكبر للفنان مصطفى قمر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهور فتاة ظهرت بفستان أزرق اللون فى عدة صور بصحبة العروسين، ظن رواد السوشيال ميديا بأنها زوجة الفنان مصطفى قمر الأولى.

ولكن اتضح أن الزوجة الأولى للفنان مصطفى قمر لم تحضر حفل الزفاف، وأن صاحبة الصورة تدعى أسما القيشاوى، وهى زوجة الفنان حمادة هلال وصديقة غادة عيسى الزوجة السابقة للفنان مصطفى قمر، وحضرت بصحبة زوجها الفنان حمادة هلال، حيث تجمعه أيضا صداقة بالفنان مصطفى قمر، وشارك فى إحياء حفل الزفاف بتقديم فقرة غنائية للعروسين.

ووجه النجم مصطفى قمر، رسالة شكر لكل النجوم اللذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم الأربعاء الماضى، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب قائلا: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب، شكرا لكل إخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم وشكرا لتعبكم، اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم".

واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، الأربعاء الماضى، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضورعدد من نجوم الفن والغناء، على رأسهم: محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.















