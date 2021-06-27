حماقي يشيد بـ زينة عماد: “موهبة كبيرة وواعدة”

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 02:44 صباحاً - أشاد الفنان المصري محمد حماقي بالفنانة السعودية الشابة زينة عماد وذلك بعد يوم على مشاركتها له بعدد من الأغاني المشتركة على خشبة المسرح وللمرة الأولى في مسيرتها الفنية في حفله الذي احياه على مسرح جدة.

وقد نشر حماقي عددا من الصور له مع زينة عماد، عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليها كاتبا: “صوت وحضور ولا أجمل من كده.. براڤو زينة، أبدعتي على المسرح.. انتي موهبة كبيرة وواعدة، وأنا بدعمك وبتوقعلك نجاح كبير

”.

وكانت زينة عماد قد عبرت عن فرحتها بمشاركتها في حفل محمد حماقي حيث نشرت مقطع فيديو لها من الحفل عبر حسابها على تويتر وعلقت كاتبة: “لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة”.

لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة pic.twitter.com/MW7JGBrmTH — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

وكانت قد أشعلت زينة وحماقي الحفل، الذي أقيم برعاية هيئة الترفيه، وسط تشجيع حار وتفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

وأدت “زينة عماد” برفقة حماقي عدداً من الأغاني المشتركة على خشبة المسرح، كما قدم لها وعداً بإجراء عمل فني ضخم يجمعهما، الأمر الذي لاقى على إثره جملة واسعة من التفاعلات الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي.

يُذكر بأن الفنانة السعودية الشابة “زينة عماد” تعد واحدة من أشهر المواهب الفنية التي حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت هي الفائزة بالمركز الأول في “جائزة الموسيقى” إحدى “الجوائز الثقافية الوطنية” المقدمة من وزارة الثقافة السعودية خلال شهر رمضان الفائت.

وتميّزت الموهبة الشابة “زينة عماد” بطرح وغناء الأعمال الغنائية الفريدة بصوتها لفنانين آخرين أو بأعمالها الخاصة، وأجادت مختلف اللهجات الخليجية والمصرية وكذلك اللغة العربية الفصحى، والتي حققت مشاهدات كبيرة وانتشارا سريعاً.