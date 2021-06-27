حمو بيكا يشكر هاني شاكر

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 02:44 صباحاً - وجه مغني المهرجان الشعبية حمو بيكا، رسالة شكر للفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد منحه مغني المهرجانات فرصة الانضمام لشعبة المونولوج في نقابة المهن الموسيقية وتقنين أوضاعهم.

ونشر بيكا، صورة لهاني شاكر عبر حسابه بموقع فيس بوك، وعلق عليها كاتبا: “رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكر، علي دعمه الكبير لمغني ومؤديي المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة “المونولوج” لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقي، وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية”.

وكان هاني شاكر، قال خلال ندوة تكريمه إن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلي شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه علي مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلى أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة علي التحكم فيما يقدمونه علي مستوى الموسيقى والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية إنهه سيعطي صوته لحمو بيكا إذا تقدم لشعبة المونولوج بعد موافقة مجلس النقابة، خصوصاً أن النقابة سمحت بدخول فرق الموسيقى التي تغني مهرجانات في شعبة الراب.

وأضاف أن حمو بيكا “صُعب عليه” وعلى المجلس وسامحه حتي لا يدخل السجن مردفا: “مش عايز أقف في وش حد”.