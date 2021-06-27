لورين عيسى تروي تفاصيل رحلة عبد الخالق الغانم مع سرطان البروستاتا ثم الغدد اللمفاوية والعظم ثم الكبد!

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 02:44 صباحاً - روت الفنانة لورين عيسى، أرملة المخرج السعودي الراحل عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، تفاصيل رحلته مع مرض السرطان و التي استمرت طوال 5 سنوات قبل وفاته.

وتأتي تصريحات لورين عيسى تزامنا مع ذكرى الأربعين للراحل، الذي توفي في 18 أيار/مايو الماضي، عقب صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 63 عامًا.

وقالت لورين عيسى، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إن هناك حقائق بشأن مرض زوجها كانت تخفيها من أجله، لكنها ومع تكرار الأسئلة قررت التحدث عنها.

وبينت أن زوجها لم يرحل بمرض سرطان ”البروستاتا“، لأنه تعافى منه وكانت هي السبب وراء علاجه بعدما وقفت بجانبه من الناحية النفسية، مؤكدة أنه كان يشهد بذلك أمام المقربين منه.

وأوضحت لورين عيسى أنه في نهاية عام 2019، وعودة زوجها لحياته الطبيعية وإنتاج مسلسله ”سناب شاف“، تعرض لضغوطات نفسية قاسية، لم تكشف عنها أو أسبابها ومن وراءها.

وذكرت أن ”السرطان هذه المرة انتقل إلى الغدد اللمفاوية“، مشيرة إلى أن صحته ساءت بسبب حالته النفسية السيئة.

ونوهت لورين عيسى إلى أنه مع تمكن المرض منه، اكتشف الأطباء في شهر شباط/فبراير لعام 2021 أن المرض الذي كان في البداية ”سرطان البروستاتا“، انتقل إلى الغدد اللمفاوية والعظم.

وأضافت أن المرض بدأ ينتشر في عظام جسد زوجها، وفي شهر آذار/مارس من عام 2021 توسعت بقعة المرض وانتقل إلى الكبد، مشيرة إلى أنها كانت تخفي تلك المعلومات عن زوجها.