شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم لبرنامج كلمة أخيرة: لا أقبل أن أكون زوجة ثانية وهذه رسالتى لبناتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة علا غانم، أثناء استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى والذى يذاع على قناة On، على الفنانين الذين يرفضون ملامسة الممثلات أثناء التصوير، مثل تصريح الفنان يوسف الشريف، وقالت هذه وجهات نظر، فطالما يستطيع تقديم خيوط الشخصية دون الملامسة وتظهر كل الأحاسيس والمشاعر فهذا يكون أمرا جيد جدا، فكل ممثل له طريقته الخاصة.

وأضافت الفنانة علا غانم، أن هناك عدة ممثلات لا يمكن الاستغناء عنهن، مثل منى زكى ونيللى كريم ومنة شلبى وغادة عادل، بخلاف العمالقة مثل يسرا وليلى علوى وغيرهما، فالأجيال تكمل بعضها.

وأكدت الفنانة علا غانم، أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية، وأنها تتزوج دائما بعقلها، وقد تزوجت ثلاث مرات؛ الأولى كان عمرها 17 عاما، استمر أربع سنوات وهو أبو بناتها، والثانى تزوجته بسبب شعورها بالوحدة، بعدما أقنعها زوجها الأول بأن تعيش بناته معه خلال فترة الثانوى، ولكن لم يستمر سوى ستة أشهر، والزيجة الثالثة مستمرة، وهو يحبها جدا ويخاف عليها جدا.

وكشفت علا أنها لا تملك أى حساب على "فيس بوك"، وكل الحسابات الموجودة مزيفة، والحساب الوحيد التى تمتلكه على "إنستجرام".

وفى نهاية الحلقة وجهت علا غانم رسالة لجمهورها، حيث قالت: "وحشتونى وحاسبت نفسي على حاجات كتير وعدت حساباتى وهتشوفونى بشكل مختلف، كما وجهت رسالة لبناتها، وقالت "اعقلوا واجمدوا وخليكوا ضهر لأزواجكم وأمهات عظيمة"، كما وجهت لمن ظلمها رسالة قائلة: "سماح مفيش مشكلة".