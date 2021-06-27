علا غانم: ندمانة على فيلم "أحاسيس" ومش بحب أشوفه

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة علا غانم، أثناء استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة" والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On، كنت أقدم الكثير من الأعمال فى وقت قصير ويرجع السبب لذلك متطلبات بناتى، فالعامل المادى كان ضاغطا علىّ وكنت أحيانا أضطر للموافقة على أعمال لم أقتنع بها، ولكن اليوم لم أفعل ذلك أبدا، فالمسئولية قد انتهت ولدى عمل خاص بى، لذلك الفترة القادمة أريد أن أستمتع بالعمل فقط.

وأضافت الفنانة علا غانم، هناك بالفعل الكثير من الأعمال التى قدمتها لم أرضَ عنها، وأكثر الأعمال التى لم أرضَ عنها فيلم "أحاسيس" بيضايقني وما بحبش أشوفه، وكان من الممكن ان أقدم نفس الرساله بطريقة أخرى، وبالفعل تضايقت من نفسي بسببه، ولو عاد بى الزمن لم أقم بدورى فيه.

وتابعت علا غانم، دخلت التمثيل بالصدفة عندما كنت أمر من أمام المعهد العالى للفنون المسرحية وقالت لى خالتى إن هذا المكان بيمثلوا فيه، فدخلت حتى أعرف هل أنا أستطيع التمثيل أم لا، ولكنى تفاجأت بردود أفعالهم وعجبهم تقديمى للمشاهد الجريئة، وأنا أحب أن يقال عنى فنانة جريئة، فأنا جريئة فى كل أدوارى حتى الكوميدى.

وعادت علا غانم للظهور مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، كما أنها عادت لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن؟