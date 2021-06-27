شكرا لقرائتكم خبر عن دينا ترد على رواد السوشيال ميديا: "معملتش عمليات تجميل أنا بس محتطش ميكاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة الاستعراضية دينا، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إجرائها لعملية تجميل في وجهها بعد ظهورها في مهرجان أسوان الدولى للمرأة، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خمسة وخميسة لا طبعا معملتش أي عمليات تجميل ودى أول مرة في حياتى محطش مكياج، يمكن عشان كده الناس أول مرة تشوفنى".

وأضافت الفنانة دينا: "الناس قالوا إنى عملت عملية في مناخيرى من فترة قريبة، وأنا عملت عملية غضروف أنفى لما اتكسر من أكتر من سنتين، هما لسه فايقين دلوقتى، لكن معملتش أى حاجة، ولا أقدر حتى أحط بوتكس وأنا لسه خارجة من كورونا".

وكانت الفنانة الاستعراضية دينا، قد أُثارت الكثير من التساؤلات خلال الساعات الماضية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ظهورها المختلف للغاية في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الذي انطلقت فعالياته، الخميس الماضي، تحت عنوان "دورة النيل".

وسرعان ما سيطر ظهور الفنانة الاستعراضية دينا، على التريند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال ساعات قليلة من نشرها للصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتي تساءل فيها الكثيرون حول إجرائها لعملية تجميل في وجها.

ويأتي ظهور الفنانة الاستعراضية دينا بالنيولوك المختلف، بعد حوالى 6 أيام من ظهورها الأخير عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتي ظهرت فيه بشكلها المعتاد في جلسة تصوير لها التقطتها على إحدى الدراجات النارية بفستان باللون الأسود.

وتصدرت الفنانة الاستعراضية دينا، خلال الساعات الأخيرة قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر موقع تويتر، من قبل متابعيها للتعليق على ظهورها المختلف في مهرجان أسوان لسينما المرأة.