شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم: عشت 9 سنين موجوعة وأنا بعيدة عن بناتى وفتحت أوتيل للكلاب في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة علا غانم عن عملها الحالى فى أمريكا حيث قالت: فتحت شركة وفندق للكلاب وكان مخصصا للعناية بالكلاب، وهذا الموضوع منتشر فى أمريكا، ولكنى أقدمه بطريقة لم تقدم من قبل لذلك شعر الكبار الذين يمتلكونما يقرب من ثلاثين أو أربعين مكانا للكلاب بقلق من عملى، وأنا لا أملك إلا مكانين فقط، وجاءت تلك الفكرة؛ بسبب تربية بناتى للكلاب، ففى إحدى الزيارات وجدت لديهم خمس كلاب، وفى الزيارة التى تلتها وجدت ما يقرب من 45 كلبا، فبدأت أفكر فى الموضوع.

وتابعت الفنانة علا غانم، أثناء استضافتها فى برنامج كلمة أخيرة الذى يذاع على قناة On، وتقدمه الاعلامية لميس الحديدى، قدمت 19 عاما من عمرى للفن، أخذونى من بناتى وبسبب إلتزامى بمصاريفهم كنت أعمل " زى الحمار " كى أوفر لهم حياة كريمة وأسد إحتياجاتهم ، وبسبب عملى لم أستطع حضور تخرج إبنتى بسبب التصوير، وبعد انتهاء مرحلة الدراسة وتخرج بناتى قررت أخذ قسط من الراحة من التمثيل.

وأضافت علا غانم باكية، أردت ان أعيش مع بناتى قبل أن يتزوجن، وحالتى النفسية كانت سيئة جدا، خاصة فى عام 2016، ولم أتوقف لحظة عن البكاء وهنا وعدت بناتى بعدم بعدى عنهن مرة أخرى، فأنا عشت تسع سنوات موجوعة فى كل مرة أتركهم وأنزل مصر وأنا سعيدة أننى قررت البعد فى ذلك الوقت واستطعت العيش مع بناتى قبل أن يتزوجوا، فأنا سأتم عامى الخمسين خلال أشهر قليلة، وأصبحت جدة ولدىّ حفيد اسمه زين، وعمره عام وشهرين.

وعادت علا غانم للظهور مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، كما أنها عادت لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.