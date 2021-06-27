شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس كليب مصطفى حجاج "واللهى ما ينفع" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب مصطفى حجاج من تصوير كليب جديد يحمل اسم "واللهى ما ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس وإخراج محمد القاضي، ومن المقرر طرحه قريبا على موقع اليوتيوب.

وذلك بعدما طرح مصطفى حجاج مؤخرا، آخر أغانيه "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.

من ناحية أخرى يعيش المطرب مصطفى حجاج انتعاشة فنية، حيث سبق أغنية "ألف مرة" طرحه كليب أغنية "كله شمال" على يوتيوب، وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.

كما سبق وحقق نجاحا كبيرا من خلال أغنية "أبويا قالى زمان" وهى دويتو جمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.