شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم للميس الحديدى: ردود أفعال الناس فاجأتنى لما رجعت منذ وصولى للمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة علا غانم، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" التى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On، أنها مشتاقة للفن والتمثيل وعندما جاءت لمصر كانت تريد أن تعرف هل اشتاق لها الناس؟ وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لها منذ اللحظة الأولى لوصولها المطار وجدت الجميع يعبر عن اشتياقه الشديد لها وكانت سعادتها كبيرة.

وقالت الفنانة علا غانم عن الفيديو الذى انتشر لها أثناء تصفيف شعرها فى الكوافير: تفاجأت جدا بنزول الفيديو بهذه السرعة، فمصفف الشعر طلب منى أن ينشر الفيديو، ووافقت ولكن لم أتوقع سرعة النشر، حيث تفاجأت بردود أفعال الناس على السوشيال ميديا والمكالمات التى جاءتنى من أصدقائى والمخرجين والمنتجين، فشعرت بشعور غريب حينها، وكنت سعيدة وقلقة ومترددة.

وعادت علا غانم للظهور مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، كما أنها عادت لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية، وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.