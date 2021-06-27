فيديو طريف| السقا "يُذنب" محمد أنور برفع يديه ووجهه للحائط.. ورد فعل النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو طريف وقع ضحيته الفنان محمد أنور، في وجود النجوم: أحمد السقا، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، وعمر مصطفى متولي، والشيف علاء الشربيني.

ويظهر أنور، خلال الفيديو الذي نشره "الفيشاوي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في مواجهة الحائط مع رفع يديه لأعلى بطريقة عقابية، ويقول: "والله إيدي وجعتني والله".

بينما الفيشاوي يظهر وهو يسأل "أنور" عن سبب ذلك، بينما يُجيب عنه الفنان أحمد فهمي قائلا: "أحمد السقا مذنب محمد أنور عشان جه هزر عليه من وراه قدامي أنا ومصطفى خاطر، وأنا ومصطفى خاطر عشان رجالة رحنا قلنا لأحمد السقا".

وانتهى الموقف باعتذار محمد أنور لأحمد السقا، قبل أن يسامحه ويحتضنه.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أمير كرارة، محمد دياب، مي عمر، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، في رمضان 2021.