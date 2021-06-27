علا غانم: فتحت أوتيل للكلاب في أمريكا.. وأشعر باشتياق لمصر وللجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة علا غانم إنها تشعر باشتياق كبير لمصر وللجمهور، مؤكدة أنها عندما زارت مصر مؤخرًا كانت ترغب في استكشاف "هل لازال الناس يحبونها؟ وهل يريدون رؤيتها مجددًا أم لا؟".

أضافت غانم، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "المفاجأة بمجرد نزولي إلى أرض المطار، كانت إن كل الناس بتقولي وحشتينا إنتي رجعتي وحمد الله على السلامة، حسيت بالحب وشعرت بالفعل بوحشة الناس وأي حد ممكن يبقى مبسوط أن كل الناس بتحبه كده".

وحول ردود الأفعال على الفيديو الذي نُشر بمجرد وصولها لمصر وهي تصفف شعرها، كشفت أنها لم تكن تعلم أن الفيديو سيتم نشره سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "الكوافير قالي هاخد الفيديو ده وأبقى أنزله بعدين، ووافقت ومكنتش أعرف أن قبل مغادرتي للكوافير سأجد الفيديو تم نشره، ووجدت ردود أفعال غير عادية".

تابعت: "كل الناس كلمتني زملاء ومنتجين، وكل زملاء الوسط والمهنة ومكنتش عارفة إحساسي إيه، هل مبسوطة ولا خايفة أم مترددة؟ ولما دخلت الاستوديو تذكرت ذكريات جميلة، حلاوة الاستوديو وجماله وقسوة تنفيذ الأعمال وكل حاجة".

وحول سر غيابها لمدة أربع سنوات، قالت علا غانم: "اكتشفت إنهم كانوا كتير محستش بيهم وأنا في أمريكا لأن الشغل هناك ضغط كبير ببقى محتاجة اليوم يبقى 40 ساعة مش 24 ساعة".

وكشفت أنها قامت بافتتاح شركة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وفندق للكلاب، قائلة: "عملت شركة وفتحت أوتيل للكلاب، بنصبغ شعر الكلاب ونحلقلهم شعرهم، وحققت نجاحا كبيرا في المجال لأني قدمت خدمة بشكل مختلف، وعاملة قلق للبرندات الكبيرة هناك اللي عندهم 30 أو 40 فرع رغم أن عندي فرعين فقط".

يشار إلى أن آخر أعمال علا غانم كان فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي وأحمد كرارة وأحمد بدير، ومسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال وهنا شيحة عام 2017.