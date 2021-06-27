"الأحمر دائما يكسب".. هكذا احتفلت رانيا يوسف بفوز الأهلي على الترجي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بفوز النادي الأهلي على منافسه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء أقيم مساء السبت على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أيوه بقى يا أهلي.. يلا يا أهلي.. قفشة يا عالمي.. كفاية حرام يا أهلي".

ونشرت رانيا، مقطع فيديو من عطلتها على أحد الشواطئ، وظهرت خلاله بالأحمر، وعلّقت: "الأحمر دائما يكسب".

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من علي معلول من ضربة جزاء، ومحمد شريف وحسين الشحات ليصبح مجموع المباراتين بنتيجة (4-0) بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، حيث سيقام اللقاء النهائي يوم 17 من الشهر المقبل على ملعب "المركب الرياضي بمحمد خامس" بالمغرب.