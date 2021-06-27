فيديو | الفنان أحمد وفيق وضيوف مهرجان أسوان وفرحتهم بفوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من ضيوف مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، على مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واحتفل ضيوف المهرجان بالأهداف التي أحرزها النادي الأهلي، ومن بينهم الفنان أحمد وفيق.

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة تقام دورته الخامسة في الفترة من ٢٤ يونيو حتى ٢٩ يونيو بمدينة أسوان.

وضرب الأهلي منافسه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من علي معلول من ضربة جزاء، ومحمد شريف وحسين الشحات ليصبح مجموع المباراتين بنتيجة (4-0) بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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