"سيلفي" جومانا مراد وسلمى أبو ضيف بملابس البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أحد الأماكن الساحلية.

أمل رزق

نشر الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونظارة شمسية.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة "سيلفي" لها، ظهرت فيها بملابس أنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر، من على الشاطئ، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

عاصي الحلاني

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام سيارته.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.