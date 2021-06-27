"الليلة عيد".. حكيم يحتفل بفوز الأهلي على الترجي بطريقة خاصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل المطرب حكيم، بفوز النادي الأهلي على منافسه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء أقيم مساء السبت على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حكيم، فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يتضمن أهداف الأهلي خلال اللقاء مصحوبة بمقطع من أغنيته "الليلة عيد"، وعلّق: "مبروك لمصر وللنادي الأهلي التأهل لنهائي أبطال إفريقيا، وإن شاء الله الكأس مصري وكلنا وراكم يا أبطال".

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من علي معلول من ضربة جزاء، ومحمد شريف وحسين الشحات ليصبح مجموع المباراتين بنتيجة (4-0) بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، حيث سيقام اللقاء النهائي يوم 17 من الشهر المقبل على ملعب "المركب الرياضي بمحمد خامس" بالمغرب.