تامر حسني يكسر الرقم القياسي في السينما العربية ويحقق أعلى إيرادات بفيلم “مش أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الموزع السينمائي الدّولي للأفلام العربية محمد ناقرو أن فيلم “مش أنا” بطولة النجم المصري تامر حسني حقق إيرادات فاقت 2.5 مليون دولار بعد ثلاثة أيام فقط على انطلاق عرضه في صالات السينما في مصر والوطن العربي.

وتعتبر إيرادات فيلم “مش أنا” الأعلى على الإطلاق بين جميع الأفلام العربية والأجنبية في تاريخ السينما المصرية والعربية.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته. وفي الفيلم، تجسد الفنانة حلا شيحة شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.