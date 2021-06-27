شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة عضوا بمجلس نقابة الممثلين بعد استقالة أحمد صيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد سلامة، ليكون عضوا بمجلس إدارة النقابة، ليحل بدلاً من الفنان أحمد صيام، والذى تقدم بإستقالته وتم قبولها من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وبالفعل اجتمع سلامة مع نقيب المهن التمثيلية وبدأ مهام عمله كعضوا بالمجلس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سلامة مسلسل "شارع 9"، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة كل من: رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الإتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، ماجد الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به إثارة وتشويق.