بعد جنى عمرو دياب.. شاهدوا إبنة منال سلامة تروي معاناتها من مرض فرط الحركة “ADHD”

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 11:57 مساءً - منذ أذيع مسلسل “خلي بالك من زيزي” خرج الكثير من أبناء المشاهير للحديث عن إصابتهم بمرض فرط الحركة “ADHD”، منهم جانا ابنة الفنان عمرو دياب.

ومؤخراً تحدثت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن تفاصيل معاناتها مع المرض وكيف تصرفت أسرتها معها.

وقالت أميرة خلال لقائها في برنامج “في البوكس” عبر قناة Gossips بموقع YouTube، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدرس هناك.

وحكت أنها منذ عرض مسلسل “خلي بالك من زيزي” تلقت رسائل كثيرة حتى تتحدث عن الأمر، موضحة أنها لم تشاهد المسلسل لانشغالها خلال الفترة الماضية لهذا لن تتحدث عنه لكن ستحكي عن تجربتها.

وقالت إن مرض ADHD يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماماً عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.

وأكدت أن المشكلة الحقيقة أنه في مصر لا نتحدث بجدية عن الصحة النفسية، وأعطت مثالا ما حدث معها عندما أخبرت والديها بأنها تعاني من ADHD فقالوا لها “مفيش حاجة كده الأمريكان بيأفوروا أنتي كويسة إدعي وصلي” مؤكدة أنهم بعد فترة قرأوا وتعرفوا على المرض بشكل أكبر وتفهموا الوضع.

وأكدت أنها عندما اكتشفت أنها مريضة بـADHD أصبحت سعيدة وشعرت بالطمأنينة أن كل ما تعانيه سواء من نسيان أو عدم تركيز أو حتى كسل، هو بسبب مرض وأن هناك طرقاً للعلاج حتى تشعر بالتحسن.

يذكر أن أميرة أديب شاركت في رمضان 2021 في مسلسل “ولاد ناس” وهو أول عمل لها، كما أطلقت قبل فترة خط أزياء.