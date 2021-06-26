أيمن بهجت قمر برسالة قاسية للمتنمرين على فيروز.. ويعتذر لها

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 11:57 مساءً - تعرّضت السيدة ​فيروز​ لحملة تنمّر شعواء طالتها بعد الصورة الأخيرة التي نشرتها ابنتها المخرجة ​ريما الرحباني​ في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي وظهرت فيها على طبيعتها من منزلها.



وأغضب هذا الأمر العديدين من محبيها من اللبنانيين وحول العالم ومنهم المؤلف والشاعر الغنائي المصري ​أيمن بهجت قمر​ الذي استفزه الأمر ولم يستطع إلا أن يوجه رسالة شديدة اللهجة للساخرين من سفيرتنا إلى النجوم وذلك عبر صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي.



ونشر قمر الصورة نفسها التي التقطها ريما الرحباني على طريقة السيلفي وأرفقها بتعليق جاء فيه :”اللي يتنمر على فيروز ده اكيد مش انسان اكيد حيوان ..صرصار.. بكتيريا!

مش ممكن تكون بني ادم وعندك اي نوع من الحس وتفكر للحظه انك تغلط في فيروز !!! فيروز ! ارحمونا ربنا يرحمكم انتوا إيه بجد ! احنا اسفين يا فيروز يا صوت الغنا كله في العالم يا قلب الفن”.

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